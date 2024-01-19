أشرف صبحي: نجحنا في جعل مصر مركزاً لاستضافة البطولات الدولية والعالمية

ياسر رشاد - القاهرة - خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة كأس العالم للجمباز الفني

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وانسات - القاهرة ٢٠٢٤، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (١٥- ١٨) فبراير المقبل، علي مجمع صالات استاد القاهرة الدولي، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن البطولة ستشهد مشاركة أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم والتي تصل الي ٧٠ دولة، يمثلهم ٢٩٣ لاعب ولاعبه، مما يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية، والإمكانيات التي تتمتع بها مصر لاستضافة البطولات الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن إستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني سيكون على أعلى مستوى في كافة التفاصيل الفنية والتنظيمية وغيرها، لافتاً أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات الدولية.

وأضاف "صبحي" أن ثقة الاتحادات الدولية المختلفة على اسناد مختلف البطولات الهامة، خير دليل على قوة وقدرة الدولة المصرية على استضافة أكبر البطولات، وهو ما تسعى إليه دائماً في ظل قيادة حكيمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لديها استراتيجية وطنية للرياضة أحد بنودها جعل مصر مركزاً لاستضافة البطولات الدولية وهو ما نجحنا في تنفيذه.

وأشار وزير الرياضة إلى أن البطولة تعد فرصة جيدة لعرض مصر كوجهة سياحية ورياضية متميزة، والتأكيد على دعم الدولة المصرية للرياضة، وحرصها على تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية، والتأكيد على دور الرياضة في نشر السلام والمحبة بين الشعوب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي الشكر لاتحاد الجمباز المصري برئاسة الدكتور إيهاب أمين، على جهوده الكبيرة في الإعداد والتنظيم للبطولات الرياضية، وتحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الدولي.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية تدعم جميع الاتحادات الرياضية، وتسعى إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاحها، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وفي ختام كلمته، وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لممثلي اللجنة الاوليمبية الدولية علي التزامهم بالحيادية وخاصةً السيد/ مصطفي براف، كما وجه الشكر لرؤوساء الاتحادات الرياضية المصرية قائلا:" دوركم الوطني ظهر جلياً خلال المرحلة الحرجة للرياضة المصرية".

ومن جانبه، وجه المهندس ياسر ادريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي مجهوداته الكبيرة في الحفاظ علي استقرار الرياضة المصرية خلال الفترة الماضية.

ومن جهته، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج، مشيراً إلى أن الاتحاد المصري قفز قفزة عريضة على صعيد النتائج وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.

وكان الاتحاد الدولى للجمباز برئاسة الياباني موري واتانابي قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا.

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