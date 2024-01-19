بحثاً عن الفوز الأول.. تعرف على موعد مباراة أنجولا وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث منتخب أنجولا عن تحقيق انتصاره الأول في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عندما يلاقي نظيره الموريتاني غداً.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ويتواجد منتخبا أنجولا وموريتانيا في المجموعة الرابعة، بجانب " الجزائر وبوركينا فاسو".

وتنقل المباراة عبر قناة " bein sports MAX 1"، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في أفريقيا والشرق الأوسط.

ويدير المباراة تحكيميا، الحكم الدولي المصري محمد معروف حكماً للساحة، وعلى الفار محمود البنا ويساعده محمود أبو الرجال.