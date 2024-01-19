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ثاني منتخب يصعد إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية 2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعد الفوز على جامبيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، وعلى الكاميرون في الجولة الثانية بنتيجة 3-1.

وتعد السنغال ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد منتخب الرأس الأخضر.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كلا من، الكاميرون وجامبيا ومنتخب غينيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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