ثاني منتخب يصعد إلى دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل منتخب السنغال إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3-1، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعد الفوز على جامبيا في الجولة الأولى بنتيجة 3-0، وعلى الكاميرون في الجولة الثانية بنتيجة 3-1.

وتعد السنغال ثاني المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد منتخب الرأس الأخضر.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة بجانب كلا من، الكاميرون وجامبيا ومنتخب غينيا.

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