بطولة إنكلترا: ليفربول لتعزيز صدارته وأرسنال لاستعادة التوازن

الرياص - اسماء السيد - لندن: يسعى ليفربول الى تعزيز صدارته والابتعاد خمس نقاط عن مطارديه المباشرين مانشستر سيتي حامل اللقب وأستون فيلا عندما يحل ضيفا على بورنموث الأحد في ختام مرحلة حادية وعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم بُرمِجَت على أسبوعين.

وأقيمت خمس مباريات نهاية الأسبوع الماضي بينها قمة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي التي انتهت لصالح الاخير بفوز قاتل 3 2 قلّص من خلاله الفارق الى نقطتين عن ليفربول.

وتقام المباريات الخمس المتبقية نهاية الاسبوع الحالي أبرزها الاختبار السهل نسبيا لليفربول على ارضه مضيفه بورنموث، وأرسنال مع جاره اللندني كريستال بالاس السبت في سعيه لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة.

ويدرك ليفربول أهمية النقاط الثلاث أمام بورنموث خصوصا وأنه يمني النفس بتحويل الضغط إلى مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، وتوسيع الفارق بينهما الى خمس نقاط قبل اختباريه الصعبين في المرحلتين المقبلتين ضد ضيفه تشلسي ومضيفه أرسنال.

ويخوض ليفربول أيضا الأربعاء إياب نصف نهائي كأس الرابطة أمام مضيفه فولهام (2 1 ذهابا)، في ظل منافسته على اربعة ألقاب هذا الموسم هي فضلا عن الدوري وكأس الرابطة، كأس الاتحاد الانكليزي والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وأكد لاعب وسطه أليكسيس ماكاليستر المتوج مع منتخب بلاده الارجنتيني بكأس العالم 2022 أنه يخطط لوشم للاحتفال بموسم لا يُنسى مع الريدز.

ولعب ماكاليستر دورا كبيرا في عودة ليفربول الى القمة هذا الموسم، وقال الدولي الارجنتيني المنتقل هذا الصيف من برايتون، إنه يرغب أول في وشم لإحياء ذكرى تتويج منتخب بلاده في قطر العام الماضي، والخطوة التالية هي رسم أي لقب يرفعه ليفربول هذا الموسم.

وأضاف "أريد أن أحصل على وشم خاص بكأس العالم أولاً ثم بالطبع، سأحصل على شيء عن ليفربول، لأنه منذ اليوم الأول شعرت بعلاقة جيدة مع هذا النادي وأنا سعيد حقًا بوجودي هنا".

وتابع "(كأس) سيكون أمرًا رائعًا! ربما على ساقي. أتمنى أن نفوز بشيء هذا العام وارسم الوشم".

ويمني ليفربول الذي يخوض مبارياته في غياب نجمه وهدافه محمد صلاح ولاعب وسطه واتارو إندو المشاركين مع منتخبي بلديهما في كاس الأمم الإفريقية وكأس آسيا، الى مواصلة سلسلته دون خسارة في المباريات السبع الاخيرة.

وخسر ليفربول مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم وكانت امام توتنهام 1 2 في المرحلة السابعة في 30 ايلول (سبتمبر) الماضي والتي أسالت الكثير من المداد بسبب عدم احتساب هدف صحيح للدولي الكولومبي لويس دياس.

أرسنال لاستعادة التوازن

وتبدو الفرصة سانحة امام ارسنال للعودة الى سكة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الثلاث الاخيرة في الدوري (تعادل وخسارتان) عندما يلاقي جاره كريستال بالاس.

ومُني أرسنال بثلاث هزائم في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري فتنازل عن الصدارة التي تربعها قبل عيد الميلاد وتراجع الى المركز الرابع فازدادت صعوبة مهمته في فك نحس التتويج باللقب للمرة الاولى منذ عام 2024.

وحقق أرسنال فوزا واحدا فقط في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات، وخرج خالي الوفاض من مسابقتي الكأس المحليتين، ويبقى الدوري ومسابقة دوري أبطال أوروبا متنفسه الوحيد للظفر بلقب هذا الموسم.

ويستعيد ارسنال خدمات مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس الذي غاب عن المباراة الاخيرة ضد ليفربول في مسابقة كاس الاتحاد الانكليزي بسبب اصابة في الركبة.

ويرصد رجال المدرب الاسباني ميكل ارتيتا النقاط الثلاث لمشاركة سيتي وفيلا المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

ويفكر ارتيتا في تعزيز خط الهجوم بمهاجم برنتفورد إيفان توني الذي سيعود السبت الى اللعب للمرة الاولى بعد انتهاء عقوبة ايقافه ثمانية أشهر بسبب انتهاكه قواعد المراهنات، وذلك عندما يلتقي فريقه مع نوتنغهام فوريست.

وعلق اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على انتهاء فترة ايقافه على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع من خلال نشر صورة لرجل يرفع ذراعيه عالياً احتفالاً، مع شعار "خر!" في أسفل الصورة.

وكانت آخر مباراة رسمية لتوني في 6 أيار (مايو) الماضي، لكن سُمح له بالتدرب مع زملائه في الفريق منذ أيلول (سبتمبر).

وستكون مواجهة توني الحماسية السبت مصدر قلق كبير لنوتنغهام فوريست الذي يتقدم بنقطة واحدة على برنتفورد.

وقال توني تعليقا على اهتمام أرسنال وتشلسي بخدماته "الجميع يريد اللعب للأندية الكبرى، والقتال من أجل الألقاب وهذه الأنواع من الأشياء".

ويتقدم فوريست بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو بأربع نقاط على المراكز الثلاثة الأخيرة، وهو الوضع الذي قد يزداد سوءًا إذا تعرض لعقوبة حسم نقاط بعد اعترافه بمخالفات مالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.