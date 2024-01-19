منتخب مصر يعلن مدة غياب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن منتخب مصر لكرة القدم، مدة غياب محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا.

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل .

سقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك في تمام العاشرة مساءً.