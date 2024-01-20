حلبة الدرعية تستعد لاحتضان سباق فورمولا إي 2024

الرياص - اسماء السيد - الرياض: تتجه الأنظار نحو الدرعية التاريخية، مع استعدادها بعد أسبوع من الآن لاحتضان الجولتين الثانية والثالثة من بطولة العالم إي بي بي للفورمولا إي، بتاريخ 26 و27 كانون الثاني (يناير)، وذلك بعد ختام الجولة الأولى والافتتاحية من موسم 2024 والتي أقيمت في مكسيكو سيتي وفاز بها الألماني باسكال ويرلين سائق فريق تاغ هوير بورشه، الفائز أيضًا بلقب سباق الدرعية إي بري في العام الماضي.

ويعود السباق في نسخته السادسة نهاية الأسبوع المقبل عبر أرجاء المنطقة التاريخية المسجلة بموقع التراث العالمي لليونسكو، وبمشاركة نخبة السائقين من مختلف الفرق العالمية، ليضمن لجماهير وعشاق رياضة المحركات أجواء حماسية داخل الحلبة، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة والفعاليات خارج الحلبة والتي تناسب جميع أفراد العائلة.

أهم الأحداث الدولية

وسيشهد سباق الدرعية إي بري فورمولا إي 2024، مشاركة 22 من نخبة السائقين والذين يمثلون 11 فريقًا عالميًا للمشاركة في الحدث المرتقب، يتقدمهم سائق فريق أندريتي جلوبال وحامل لقب البطولة العالمية في العام الماضي البريطاني "جايك دينيس" الذي احتلّ المركز الثاني في كلتا الجولتين من سباق فورمولا إي الدرعية 2023، بالإضافة إلى 6 من حاملي ألقاب بطولة العالم السابقين.

وتؤكد عودة سباق الفورمولا إي الدرعية 2024 على التزام المملكة باستضافة أهم الأحداث الدولية في جميع الألعاب الرياضية، والمساهمة في توسيع شبكة علاقاتها وإظهار ثقافتها الرياضية بفخر للعالم، إذ توفر استضافة مثل هذه الأحداث فرصاً جديدة للمواطنين تحضّهم على السعي لتحقيق الأحلام وتحقيق الإمكانات.

يوم كامل من الترفيه

وبعد اختتام فعاليات الجولة الأولى الافتتاحية للموسم الجديد من بطولة الفورمولا إي وتحديد الفائزين، تتجه أنظار عشاق السرعة عبر جميع أنحاء العالم إلى الدرعية لمتابعة مجريات السباق المرتقب الذي يجمع نخبة من أمهر السائقين في العالم.

ويمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بيوم كامل من الترفيه في Allianz Fan Village، وتجربة أجهزة محاكاة السباق في ساحة الألعاب، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية وأشهى المأكولات الشعبية وغيرها الكثير.

وتتوفر التذاكر بأسعار تبدأ من 100 ريال سعودي لفئة جراند ستاند، فيما سيكون هناك تذاكر لفئة كبار الزوار، والتي ستوفر فرصة حصرية للتواصل مع الفرق وسائقي الفورمولا إي، وبالإمكان الحصول على التذاكر عبر الموقع الإلكتروني: https://www.fiaformulae.com/ar/calendar/diriyah.