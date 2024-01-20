الامارات | وفاة بطل العالم السابق في القفز بالزانة باربر عن 29 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الكندي شون باربر بطل العالم في القفز بالزانة في 2015، وحامل الرقم القياسي الكندي، عن 29 عاماً. وأكد بول دويل وكيل أعمال باربر، وفاة البطل السابق في منزله في كيركوود بولاية تكساس الأميركية الأربعاء الماضي، نتيجة مضاعفات صحية.

وقال دويل في تصريح صحافي: «لم يكن شون فقط مجرد رياضي نادر الوجود، بل كان أيضاً شخصاً طيب القلب، وكان دائماً يفضل الآخرين على نفسه. من المحزن فقدان شخص جيد بهذا الشكل في هذه السن المبكرة».

وتوّج باربر بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب الأميركيتين في 2015، وبعدها بأسابيع أحدث مفاجأة كبيرة وكان عمره 21 عاماً بالفوز ببطولة العالم، رغم وجود متنافسين بارزين. ولاتزال قفزة باربر لستة أمتار التي سجلت في 15 يناير 2016 رقماً قياسياً على المستوى الكندي.

كما نافس باربر في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي 20١6. ويحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، لأن والده وُلد في كندا.