أمم أفريقيا.. غينيا تفوز على جامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب غينيا على نظيره جامبيا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ملعب "شارليس كونان باني"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأحرز أجوبو كامارا هدف منتخب غينيا في الدقيقة 70 من عمر المباراة من تسديدة قوية لتسكن شباك حارس مرمى منتخب جامبيا.

بهذه النتيجة يحتل منتخب غينيا المركز الثانى بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، خلف منتخب السنغال المتصدر برصيد 6 نقاط، بينما يتزيل منتخب جامبيا جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط.

تشكيل منتخب غينيا

حراسة المرمى: إبراهيم كونيه.

خط الدفاع: إبراهيم دياكيتيه - جوليان جانفييه - مختار دياكابي - إيسياجا سيلا.

خط الوسط: إيلايتش موريبا - عبد الله توريه - مورجان جيلافوجي - أجيبو كامارا - سيكو سيلا.

خط الهجوم: محمد بايو.

تشكيل منتخب جامبيا

حراسة المرمى: بوباكار جاي.

خط الدفاع: سعيدي جانكو - جيمس جوميز - عمر كولي - جاكوب ميندي.

خط الوسط: نوا سونكو سوندبرج - إبريما داربو.

أمامهما: إبريما كولي - لامين جالو - أليو فاديرا.

خط الهجوم: موسى بارو.