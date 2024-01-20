أمم إفريقيا.. موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب جمهور الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع المنتخب المصري بنظيره الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



ويعاني المنتخب المصري خلال المباراتين الماضيتين، حيث تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما تعادل أيضًا أمام غانا بنفس النتيجة.

في المقابل، حقق الرأس الأخضر الفوز في مباراتيه أمام غانا وموزمبيق، لينجح في الصعود للدور ثمن النهائي من البطولة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر في العاشرة من مساء الإثنين المقبل، والتي يشهدها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تُنقل مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.