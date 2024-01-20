قد يغادر البطولة.. اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح رسميا



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، تفاصيل إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر، ومدة غيابه بعد الإصابة التي تعرض لها أمس.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر ، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأضاف اتحاد الكرة أن صلاح سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل .

وكان محمد صلاح، غادر مباراة مصر وغانا التي أقيمت أمس الخميس، وانتهت بالتعادل 2/2، بعد تعرضه للإصابة، ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.

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