الزمالك يقترب من التعاقد مع مدرب مصر السابق

أكدت تقارير إعلامية اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع مدرب منتخب مصر السابق ليقادة الفريق الكروي الأول في الفترة المقبلة.

يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق الأول خلفاً لـ معتمد جمال.

أكد إبراهيم سعيد أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، فتح خط للتعاقد مع كارلوس كيروش، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج “+90”: “الزمالك يحاول خلال الساعات الجارية من أجل التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق، لقيادة الفريق الأول الكروي الأول ورحيل معتمد جمال”.

وتابع: “الزمالك بعد حل أزمة إيقاف القيد، يرى ضرورة تواجد مدرب أجنبي، ولذلك يسعى من أجل التعاقد مع كارلوس كيروش خلال الفترة الحالية”.

وأضاف: ” رأينا كارلوس كيروش مع منتخب مصر، خاصةً وأن أحمد سليمان يرى أنه هو الأنسب ويوجد توافق إلى حد كبير من أجل التعاقد معه”.