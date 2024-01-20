مصطفى محمد يقود تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية خلال الشوط الأول من مواجهة غانا الماضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



وكانت مواجهة مصر وغانا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المواجهة التي لُعبت أول أمس الخميس.

تشكيل مصر المتوقع أمام الرأس الأخضر

ومن المتوقع أن يبدأ روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد السيد زيزو.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر والقنوات الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الرأس الأخضر في العاشرة من مساء الإثنين المقبل، والتي يشهدها ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

فيما تُذاع مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة.