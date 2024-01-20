5 معلومات مثيرة عن البلجيكي كارل هوفكينز مدرب الزمالك المحتمل

اقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من إعلان التعاقد مع البلجيكي كارل هوفكينز، لتولي الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير إعلامية أن مسؤولي الزمالك توصلوا لاتفاق بالفعل مع كارل هوفكينز لتولي تدريب الفارس الأبيض خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي تمت إقالته في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن يصطحب كارل أثناء تدريبه لنادي الزمالك 2 من مساعديه بالإضافة إلى مخطط أحمال كما يفكر في إضافة عنصر كمدربًا لحراس المرمى بديلًا لـ محمد عبد المنصف.

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ويستعرض لكم “كورة 365” أبرز المعلومات عن البلجيكي كارل هوفكينز المرشح لتدريب الزمالك :

– يبلغ من العمر 45 عامًا حيث من مواليد 6 أكتوبر 1978.

– تولى إدارة الكشافة لفريق كنوكي البلجيكي وهو أحد أندية الدرجة الثالثة في بلجيكا واستمر معهم لنهاية موسم 2017-2018.

– عين في منصب المدرب المساعد لـ كلوب بروج في موسم 2018-2019، بجانب عمله كمدرب لتطوير داخل النادي للفرق تحت 21 عاما وتحت 18 عاما.

– تولى تدريب فريق كلوب بروج موسم 2022/2023 ونجح في الصعود بهم لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم، لكنه بعد ذلك ودع البطولة أمام بنفيكا البرتغالي فأقيل في ديسمبر 2022.

– درب فريق ستاندرليج البلجيكي في يونيو 2023 وتواجد معه الإيفواري يايا توريه كمدرب مساعد قبل أن يرحل في ديسمبر 2023.