قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي منتخب الجزائر اليوم الأحد نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليا في كوت ديفوار.



وتنطلق مباراة الجزائر مع نظيره منتخب بوركينا فاسو في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام بواكي.



وسوف تنقل مباراة الجزائر بوركينا فاسو عبر قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، بجانب قناة "بي إن سبورتس ماكس الأولى" الناقل الحصري لمباريات البطولة.



وينشر موقع الخليج 365 طريقه مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو، مجانا عبر قناة الجزائر الأرضية .



القناة الجزائرية الأرضية



القمر الصناعي: النايل سات



التردد: 11680



الاستقطاب: عمودي



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



بإمكان المشاهدين في مصر متابعة البطولة عليها بكل سهولة عن فتح شفرة Biss وتشغيلها على الرسيفرات، وتحمل اسم Programme National Algeria.



طريقة التنزيل: الدخول إلى إعدادات ثم بيانات القمر الصناعي، ثم اختيار القناة وكتابة التردد وباقي البيانات، وبعد نزول القناة يكتب في خانة Biss، شفرة القناة وهي: 1100001100000000.