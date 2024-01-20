تامرعبدالحميد يكشف مفاجأة عن مدرب الزمالك الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تامر عبد الحميد ، نجم فريق الزمالك السابق ، مفاجأة عن خليفة معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض بعد التوصل لاتفاق معه خلال الساعات الماضية.

وكتب تامر عبد الحميد نجم فريق الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك :"من يقود المفاوضات مع المدير الفني الجديد للزمالك رئيس النادي حسين لبيب وعمرو الأدهم وتم الاتفاق بشكل كبير علي معظم بنود التعاقد ولكن لم يتم التوقيع رسمياً ولم يتقاضى أي مبالغ مالية (حتي الآن ).

ويخوض مساء اليوم السبت فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال مباراته الافتتاحية ضمن منافسات بطولة كأس دبي أمام الوحدة الاماراتي.

وترددت أنباء حول اتفاق الزمالك مع البلجيكي كارل هوفكينز مدرب كلوب بروج السابق لقيادة الفريق.