كأس آسيا..الاردن يتعادل مع كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب الأردن مع نظيره كوريا الجنوبية بهدفين لكلاهما على ستاد الثمامة، في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا.

أحرز هيونج مين سون الهدف الأول لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة 9، قبل أن يسجل بارك يونج وو هدف التعادل لصالح الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة 45، يزن ابو العرب في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بالخطأ في مرماه.

رفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، فيما رفع كوريا الجنوبية رصيده إلى 3 نقاط.



تشكيل الأردن:

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

في الدفاع: عبد الله نصيب، يزن العرب، إحسان حداد، سالم العجالين

في الوسط: رجائي عايد، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري

في الهجوم: يزن النعيمات

