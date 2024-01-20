شوبير يوجه رسالة نارية لـ منتخب مصر ومحمد صلاح قبل مواجهة الرأس الأخضر

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق رسالة نارية لـ منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأثنين القادم على ملعب فيليكس بوانى، في العاشرة مساءً.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” دامنا حل من اتنين يا إما نفتحها مندبة وصريخ وزعيق ونعمل كمان سرادق للعزاء في منتخب مصر يا إما نحافظ على حظوظنا وفرصتنا ونوضح الأخطاء بالعقل والاحترام ونساند بكل قوة وبعدها يكون الثواب أو العقاب”.

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وأضاف” مستعجلين أوي ليه كده!!؟؟ وبرضه هقولها تاني محمد صلاح نموذج مصري رائع لن يتكرر في تاريخ مصر”.

وتأتي ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا على النحو التالي:

1- منتخب كاب فيردي 6 نقاط (ضمن التأهل لدور الستة عشر)

2-منتخب مصر نقطتان

3- منتخب غانا نقطة وحيدة

4- منتخب موزمبيق نقطة وحيدة