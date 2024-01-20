شاهد هدف بغداد بونجاح في مرمى بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - نجح بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر في تسجيل هدف التعادل في مرمى بوركينا فاسو، في المباراة التي تُلعب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

جاء هدف بغداد بونجاح في الدقيقة 51 من عمر الشوط الأول من المباراة، حيث شهد نهاية الشوط الأول تقدم اللاعب محمد كوناتي لبوركينا فاسو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

هدف بغداد بونجاح في مرمى بوركينا فاسو

ويواجه جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري انتقادات كبيرة بسبب المستويات التي يقدمها منتخب بلاده خلال الفترة الماضية.

وطالبت عدد من جماهير الجزائر قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بضرورة إقالة بلماضي، حيث يرون أن المدرب فشل في وضع محاربي الصحراء في المكانة التي يستحقونها.