أمم أفريقيا.. تشكيل أنجولا لمباراة موريتانيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيدرو جونسالفيس، المدير الفني لمنتخب أنجولا تشكيلة الغزلان السوداء الرسمية لمباراة موريتانيا، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

تشكيل منتخب أنجولا لمباراة موريتانيا :

في حراسة المرمى: نيبلو.

في خط الدفاع: أيدي أفونسو، كيالوندا جاسبر، جوناثان مانانجا، نوريو فورتونا.

في خط الوسط: شو، فريدي، جيلبرتو.

في الهجوم: زيني، مابولولو، جيلسون دالا.

موقف أنجولا وموريتانيا

ويحتل أنجولا المركز الثالث ويملك في رصيده نقطة واحدة، فيما يحتل موريتانيا المركز الأخير دون نقاط، بعد خسارته أمام بوركينا فاسو في المباراة الماضية.

