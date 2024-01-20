شاهد بالفيديو.. هدف تقدم بوركينا فاسو على الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب بوركينا فاسو مرة أخرى على نظيره الجزائري بالهدف الثاني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023/2024.

جاء هدف بوركينا فاسو الثاني عن طريق اللاعب بيرتراند تراوري في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، بعدما قام مدافع الجزائر اَيات نوري بعرقلة مهاجم بوركينا فاسو في منطقة الجزاء.

وتقدم اللاعب محمد كوناتي بالهدف الأول لبوركينا فاسو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بينما أدرك بغداد بونجاح، مهاجم منتخب الجزائر هدف التعادل في الدقيقة 51 من عمر الشوط الثاني.

شاهد.. هدف التقدم لبوركينا فاوسو على الجزائر