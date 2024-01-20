حكم تشادي لمباراة مصر والرأس الأخضر في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي لمباراة مصر والرأس الأخضر، المقررة بينهما في كأس الأمم الإفريقية.

وأسندت مهمة حكم مباراة مصر والرأس الأخضر إلى الحكم التشادي محمد الحاج اللاهو، ويعاونه في تقنية الفيديو الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل".

وتقام مباراة مصر ضد الرأس الأخضر، بعد غد، الإثنين 22 يناير 2024، في ثالث مواجهاته بدور مجموعات كأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر والرأس الأخضر، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني المنتخب المصري خلال المباراتين الماضيتين، حيث تعادل مع موزمبيق بنتيجة 2/2، بينما تعادل أيضًا أمام غانا بنفس النتيجة.

في المقابل، حقق الرأس الأخضر الفوز في مباراتيه أمام غانا وموزمبيق، لينجح في الصعود للدور ثمن النهائي من البطولة.