رسالة خاصة من مبابي إلى ماينان بعد واقعة العنصرية

وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، رسالة إلى مواطنه مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان الإيطالي، بعد واقعة العنصرية الأخيرة.

ووجهت جماهير أودينيزي هتافات عنصرية بقوة إلى مايك ماينان حارس مرمى إيه سي ميلان طوال أحداث الشوط الأول من المباراة.

واعترض ماينان في الهتافات في المرة الأولى واستدعى حكم المباراة، الذي قرر استئناف اللقاء على الفور، وفي الدقيقة الـ 32، جددت جماهير أودينيزي هتافاتها العنصرية ضد ماينان من جديد.

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وقرر ماينان عند سماع هتافات عنصرية من جماهير أودينيزي مغادرة أرض الملعب، وانسحب على الفور، وصاحبه عدد من لاعبي ميلان، رافضين استكمال المباراة.

وتوقفت المباراة 10 دقائق حتى تم تهدئة الأجواء، وعودة ماينان من جديد إلى ملعب اللقاء لاستكماله.

وكتب مبابي في رسالة دعمه إلى ماينان :” “أنت بعيد جدًا عن أن تكون وحيدًا يا مايك مينيان. نحن كلنا معك. لا تزال نفس المشاكل ولا يوجد حل بعد. لقد طفح الكيل !! لا للعنصرية “.