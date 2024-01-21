"بشروط الأهلي".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن إلى الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن انتقال صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول للنادي الأهلي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "اعتبر صلاح محسن برا النادي الأهلي ولكن بشروط النادي الأهلي، لأن الأهلي ليه 7 إعارات فقط في الموسم ومخلصهم كلهم، وبالتالي لا مجال لخروج أي لاعب تاني معارا".

أضاف: "طيب العروض اللي جاية للاعب من نادي سيراميكا كليوباترا فقط، ولكنه فقد ثقة كولر مش عشان تم التعاقد مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، ولكن عشان غيابه المتكرر بدون عذر، وتم توقيع عقوبة مالية كبرى على اللاعب"..

أتم تصريحاته: "معلوماتي المؤكدة أن صلاح محسن يرغب بالانتقال لنادي الزمالك، والأبيض مش ممانع، بس بيحترم عقد اللاعب مع الأهلي، وقاله خلص نفسك وتعالى".

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