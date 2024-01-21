تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة الكونغو اليوم.. ثلاثي بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب المغرب مواجهة قوية اليوم الأحد، وذلك مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويبحث وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للتأهل إلي دور الـ 16 من البطولة، وذلك بعدما فاز في الجولة الأولي علي منتخب تنزانيا بثلاثية.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي - نايف أكرد - رومان سايس - يحيى عطية الله

الوسط: سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - سليم أملاح

الهجوم: أمين عدلي - حكيم زياش - يوسف النصيري

تصريحات الركراكي قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية

تحدث الركراكي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "نعرف أن منتخب الكونغو لديه لاعبين جيدين ويلعبون في أندية جيدة، سنحاول مسايرة المباراة على طريقتنا سواء بالكرة أو بدونها".

وأضاف: "بالنسبة لي لا أؤمن بفكرة أن الفريق الذي يربح لا يتغير، وإنما أطبق ما أراه يوم المباراة، الأهم أنه لدينا خيارات كثيرة، ولاعبين بإمكانيات عالية، وغدا سنشرك الخيار الأنسب لأن ما يهمنا هو التأهل".

وبسؤاله عن عز الدين أوناحي، أجاب: "دائما أقول إنه لاعب موهوب، إنه واحد من نقاط قوتنا، وهو إنسان يتعرض للانتقاد أحيانا وعليه أن يكبر معها، إنه لاعب ذكي، ولدينا لاعبون في الاحتياط قد يعوضونه".

وأردف: "لسنا مُرشحين بعد للتتويج باللقب، رأينا السنغال أمام الكاميرون، ومنتخبات أخرى تصعد بسرعة، المرشحون سيظهرون انطلاقا من دور ثمن النهائي".

واختتم: "وضعنا كمرشحين يضحكني، فهذا يعني كأنهم يجعلوننا فائزين، وهذا لم أراه بتاتا، الكرة تلعب على الميدان، وترشيحك لا يعني شيئا، نحن جئنا بطموح وهذا هو الأهم".