أمم أفريقيا .. حكيمي يتقدم للمغرب أمام الكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب المغرب بالهدف الأول على نظيره الكونغو الديمقراطية ، خلال اللقاءالجاريبينهما الآن ، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





جاء الهدف في الدقيقة 5 عن طريق أشرف حكيمي.

ويأتي تشكيل المغرب في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد الشيبى – نايف أكرد – رومان سايس – أشرف حكيمى.

خط الوسط: عز الدين أوناحى – سليم أملاح – سفيان أمرابط.

خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيرى – حكيم زياش.

ويخوض منتخب المغرب المواجهة محتلاً صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الكبير على تنزانيا بثلاثية نظيفة فى الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب الكونغو الديموقراطية مع نظيره الزامبى، بهدف لمثله.