إينو: "منتخب مصر مينفعش يخرج من الدور الأول"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجم الكرة المصرية السابق معتز إينو عن أن لابد لاعبي منتخب مصر التركيز أمام الرأس الأخضر فى مباراة الغد، من أجل الصعود لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة فى كوت ديفوار 2024.

وتحدث إينو فى تصريحات تلفزيونية، حيث قال:" بالتأكيد سنتناقش عن منتخب مصر وعن كل شئ حدث خلال أول مباراتين لأن شعرت أن اللاعبين فى رحلة ، ولكن الآن نقوم فقط بالدعم من أجل المباراة الأخيرة أمام الرأس الأخضر لأنها مهمة جدا وهي مباراة الصعود.

وأردف إينو تصريحاته:" منتخب مصر يظل أقوي المنتخبات، من 2010 ونحن بعيد عن التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية ولكن الأول ، ومينفعش منتخب مصر يخرج من الدور الأول.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.