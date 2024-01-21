محمد صلاح: حاولت بذل كل ما لدي و"هذا منتخب مصر وليس صلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن أدائه في مباراتي موزمبيق وغانا، مشيرا إلى أنه حاول بذل كل ما لديه في المباراتين السابقتين.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "حاولت بذل كل ما لدي في مباراتي مصر الماضيتين، جئت إلى هنا للعب بشكل جماعي وليس بشكل فردي، ولم نكن موفقين".

وأضاف: "الأمر الإيجابي أننا في المباراتين كنا متأخرين ونجحنا في التعادل والاستمرار في البطولة".

واختتم صلاح: "أنا غير موجود الآن، وأي لاعب سيشارك سيقدم أفضل شيئًا لديه للفوز، هذا منتخب مصر وليس منتخب صلاح، وإن شاء الله سنفوز غدًا".

اقرأ أيضًا:

"سيكون رد فعلنا أقوى".. أول تعليق من مدرب منتخب تونس بعد التعادل مع مالي (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

المغرب لتأكيد الصعود.. الموعد والقناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

للمرة الرابعة.. مالي عقدة تاريخية لمنتخب تونس بكأس الأمم الإفريقية (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)