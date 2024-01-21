موعد مباراة غانا ضد موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب غانا لخوض مباراة حاسمة في بطولة أمم أفريقيا 2023، عندما يلاقي نظيره الموزمبيقي مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

ويبحث منتخب " النجوم السوداء" عن تحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية ببطولة أمم أفريقيا، ليبقي على أماله في الصعود إلى الدور القادم من البطولة القارية.

ويدخل منتخب غانا المباراة وهو يتواجد في المركز الثالث بنقطة واحدة حصدها من مباراتين، حيث تلقى الهزيمة في مباراته الأولى بالبطولة أمام الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل في لقاء الجولة الثانية أمام منتخب مصر بهدفين لكلا منهما.

ويتذيل المنتخب الموزمبيقي جدول ترتيب المجموعة الأولى بنقطة واحدة جمعها من مباراتين، حيث تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام المنتخب المصري بهدفين لكلا منهما، فيما تلقى الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام الرأس الأخضر في لقاء الجولة الثانية.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، إعطاء مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني، ويعاونه، كلا من جبريل كامارا مساعد أول، وأكرم زرهروني مساعد ثاني، وحكماً رابعاً صامويل أويكوندا، وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهيم ويساعده الرواندية سليمة موكانسانجا.

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