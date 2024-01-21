أمم أفريقيا .. المغرب يتقدم على الكونغو بهدف في شوط أول مثير

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخب المغرب بهدف من دون رد على نظيره الكونغو الديمقراطية بعد انتهاء الشوط الأول من اللقاء الجاري بينهما الآن، لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.





جاء الهدف في الدقيقة 5 عبر اللاعب أشرف حكيمي، بينما أهدر منتخب الكونغو ركلة جزاء، مع الدقائق الأخيرة من زمن الشوط.

ويأتي منتخب المغرب، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على نظيره تنزانيا بثلاثية من دون رد فى الجولة الأولى، بينما سقط منتخب الكونغو الديموقراطية في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الزامبى، بهدف لمثله.

مصر في أمم أفريقيا ..

على صعيد متصل، يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره الرأس الأخضر في تمام العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

وضمت القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.