مدرب الرأس الأخضر: الفوز هدفنا أمام منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف بيدرو بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر، عن أن الفوز على المنتخب المصري يعد هدف اللاعبين، وذلك خلال الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وأوضح مدرب الرأس الأخضر أن المنتخب المصري يمتلك عناصر مميزة، مشيرًا إلى أن المواجهة ستكون صعبة للغاية.

وتابع بوبيستا، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة المنتخبين، حيث قال: "بالطبع، لقد نجحنا في حسم التأهل قبل موقعة مصر، لكننا لدينا ثقة في قدرات اللاعبين، وهناك رغبة في تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة".

وأكمل: "يوجد لدينا عدد من اللاعبين المصابين، ويمكن إراحتهم لهذا السبب، لكننا سنلعب بعقلية الفوز، وسنتعامل مع هذه المباراة بأتم الاستعداد قدر الإمكان".

كما شدد على أنه لا يُفكر في الخطوة القادمة بعد مرحلة المجموعات، حيث يرغب فقط في تخطي هذا الدور.

جدير بالذكر أن منتخب كاب فيردي "الرأس الأخضر"، يحتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب في وصافة الترتيب بنقطتين.