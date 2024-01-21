معتز إينو يهاجم فيتوريا: "لم يقدم شئ للكرة المصرية"

ياسر رشاد - القاهرة - شن معتز إينو، نجم كرة القدم المصرية السابق، هجومًا قويًا على البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وأكد إينو أن فيتوريا لم يقدم شئ للكرة المصرية خلال الفترة الماضية، بعد التعادل في أول مباراتين بكأس الأمم الإفريقية.

وقال معتز إينو فى تصريحات تلفزيونية: "بكل تأكيد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لم ينجح في تقديم شئ للكرة المصرية".

وتابع: "بكل أسف عند مواجهة منتخب مصر لأي فريق كبير للأسف المستوي الحقيقي يظهر مثلما خسرت أمام منتخب تونس ثم تعادل أمام الجزائر وغانا.

وتابع إينو تصريحاته:" المدرب البرتغالي ليس لديه أى جديد لتقديمه مع منتخب مصر ومينفعش أى محترف مهما كان مستواه يشارك.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يرغب في تحقيق فى الفوز على الرأس الأخضر، واقتناص الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التعادل فى أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا بهدفين لكل منهما.