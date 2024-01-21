محمد صلاح: على الجميع دعم منتخب مصر وسنهزم كاب فيردي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح قائد منتخب مصر، أنه يتمنى من من الجميع أن يقف خلف المنتخب ودعمه ذلك قبل المباراة أمام كاب فيردي المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

أضاف صلاح في المؤتمر الصحفي للمباراة: من لا يريد أن يقول شيء إيجابي فعليه ألا ينتقد، بعض اللاعبين في المنتخب يتأثرون بهذا الضغط ولازالوا صغار في السن.

وتابع: نخوض مباراة كاب فيردي بهدف واحد فقط وهو الفوز لدي ثقة كبيرة بإننا سنفوز وأعتقد أننا نضم حاليًا أفضل مجموعة لاعبين.

وواصل: أحاول أن أقدم أفضل ما لدي، لم أحضر إلى كوت ديفوار للعب مباريات فردية لكن هدفي هو مساعدة زملائي وواجهنا سوء حظ كبير.

وأضاف: لا يوجد تفسير للانتقادات التي أتعرض لها، البعض يتعامل مع كرة القدم وكأنها فردية، الأهم هو فوز المنتخب بغض النظر من يشارك، منتخبنا هو منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح.

وأشار صلاح: كلنا نفخر بارتداء قميص منتخب مصر، أنا مؤمن أننا نمتلك أفضل اللاعبين لتمثيل المنتخب..متفائل بتحقيق الفوز غدا..كل لاعب يحلم بالفوز بأمم افريقيا وأثق ان هذا سيتحقق معي.

وتابع: أتمنى في مصر نترك اللاعبين تحترف مبكرا والأندية يجب أن تساعدهم.. لان هناك فرق كبير في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية.



ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد نقطتين، خلف كاب فيردي المتصدر بـ 6 نقاط.

