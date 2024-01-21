أمم أفريقيا .. الكونغو الديمقراطية يعادل النتيجة أمام المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك منتخب الكونغو الديمقراطية ، هدف التعادل في شباك منتخب المغرب ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن لحساب منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.

جاء الهدف في الدقيقة 76 عبر اللاعب سيلاس، لتصبح النتيجة تعادلاً إيجابيًا بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة ..

ويلعب منتخب المغرب في لقاء اليوم محتلاً صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق فوزًا عريضًا على نظيره تنزانيا بثلاثية من دون رد خلال مواجهات الجولة الأولى، بينما تعثر منتخب الكونغو الديموقراطية، بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره الزامبى، بهدف لمثله.

مصر في أمم أفريقيا …

على صعيد متصل، يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا ، لملاقاة نظيره منتخب الرأس الأخضر ، مع دقات العاشرة مساء غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة “الكان” التي تستضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها.

وتأتي القائمة النهائية التي يخوض بها منتخب مصر نهائيات كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق، على النحو التالي:

محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.