الإسماعيلي يستضيف الدورة المجمعة لبطولة الجمهورية لليد

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي النادى الإسماعيلي خطاب رسمي من الإتحاد المصري لكرة اليد لاخطاره باستضافة منافسات بطولة الجمهورية مواليد ٢٠١٠ للعبة عن المجموعة الثامنة موسم ٢٠٢٣ – ٢٠٢٤ .

إقرأ أيضًا..

وتتباري الفرق بنظام دوري من دور واحد حيث يصعد أول وثانى المجموعة إلى المرحلة الثالثة للبطولة وتقام المباريات على صالة مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية في ضيافة النادى الإسماعيلي.

وكان الفريق قد أنهى مباريات الدور الأول والثاني بلا هزيمة وصعد أول المجموعة.

يضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين هم:

علي إسماعيل،معتصم بالله محمد،مصطفى فرغلى،مالك هيثم،اسلام احمد،كريم محمد،طارق محمود،محمود محمد،عبدالرحمن محمد،المعتز بالله هانى،يوسف صابر،إياد محمد،يوسف ربيع،سيف محمد،مروان محمد،محمد شادى،حسن احمد،مصطفى محمد،ممدوح السيد،سيف الدين احمد،ٱسر هانى،اسر حمدى،احمد تامر.