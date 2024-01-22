مدرب ليبيا : واثق من صعود مصر لثمن نهائى أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الصربى ميتشو المدير الفني الحالي لمنتخب ليبيا، والأسبق لنادي الزمالك إنه واثق من تأهل المنتخب المصري إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً فى كوت ديفوار.

إقرأ أيضًا..

أكد ميتشو خلال تصريحات عبر زووم لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى أن على لاعبى الفراعنة اثبات قدراتهم من خلال الفوز على كاب فردى اليوم الإثنين والتأهل إلى الدور المقبل في كأس أمم إفريقيا.

وواصل ميتشو:" انا متابع مباريات بطولة إفريقيا وسأذهب لكوت ديفوار لمشاهدة المباريات من الملعب وعلى المنتخب المصري عليه أن يقاتل بإصراره وعزيمته للصعود الي الدور المقبل من بطولة كأس إفريقيا".

وأكمل ميتشو:" مصطفي محمد وإمام عاشور أخطر لاعبي المنتخب المصري وسيصنعان الفارق مع الفريق أمام كاب فردى فى الجولة الثالثة وسيكونان كلمة السر فى صعود الفراعنة للدور المقبل".

واكمل:" مباراة اليوم صعبة على المنتخب المصري لأنها حاسمة للتأهل، وعلى الفراعنة أن يلعبوا بتوازن ويجب أن يكون الفراعنة أصحاب المبادرة فى التسجيل فى شباك كاب فردى من أجل وحصد النقاط الثلاث ".