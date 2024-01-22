أمم أفريقيا.. بادو الزاكي: مصر والجزائر من المرشحين للتتويج باللقب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي أن توقيت مباراة الكونغو الديمقراطية أثر على آداء لاعبي المغرب في مباراة الفريقين اليوم ببطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" منتخب مصر والجزائر من أقوي المرشحين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية على الرغم من البداية المتعثرة في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية".



وتابع:"أتمنى أن يكون طرف مباراة نهائي البطولة عربي ورفع كأس الأمم الأفريقية لتشريف الكرة العربية والإفريقية ".