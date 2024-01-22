أمم أفريقيا.. بادو الزاكي: المنتخب المغربي مطالب بحصد لقب أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي أن أسود الأطلسي الأقرب للتأهل إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وقال بادو الزاكي المدير الفني الأسبق للمنتخب المغربي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن المنتخب المغربي مطالب بالفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد إنجاز كأس العالم الأخير وهو أقل شيء لإسعاد جماهير المغرب ".



وتابع:"أتوقع تحسن نتائج منتخب المغرب في الفترة المقبلة والتأهل إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية وفي رأيي أن المنتخب تأثر بدرجة الحرارة والرطوبة في مباراة الكونغو الديموقراطية ".