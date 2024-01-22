أن بي ايه: دنفر ناغتس يتخطى واشنطن ويزاردز

الرياص - اسماء السيد - واشنطن: تعملق النجم الصربي نيكولا يوكيتش مرة أخرى بتسجيله 42 نقطة مع 12 متابعة وقاد فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 113 104 الاحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح يوكيتش، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، في 15 تسديدة من اصل 20، و12 رمية حرة من اصل 14، كما أضاف الى احصائياته المميزة 8 تمريرات حاسمة و3 حائط صد "بلوك شوت".

وقال يوكيتش "ليس الامر سهلا ابدا. ليس 42". وتابع "يتعلق الامر بالذهنية. كنا بحاجة الى هذا الفوز. بالنسبة الينا، كل مباراة يجب الفوز بها".

وأضاف ايضا من جانب ناغتس الكندي جمال موراي ومايكل بورتر جونيور 19 نقطة لكل منهما، ليصبح دنفر على بعد فوز واحد من صدارة المنطقة الغربية (30 فوزًا و14 خسارة).

من جهة أخرى، قاد لاعب الارتكاز اللاتفي كريستابس بورزينغيس 32 نقطة وديريك وايت 21 نقطة و13 متابعة فريقهما بوسطن سلتيكس للفوز على هيوستن روكتس 116 107.

وعزّز بوسطن سلتيكس رصيده الى 33 فوزًا مقابل 10 خسارات، ليعزّز صدارته للمنطقة الشرقية بفارق 3.5 مباريات على حساب ميلووكي باكس.

وبرز جيسون تايتوم بتسجيله 18 نقطة وأضاف جايلن براون ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" بـ 13 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وتعملق نجم فينيكس صنز كيفن دورانت مع 40 نقطة ليقود فريقه للفوز على إنديانا بايسرز الذي غاب عنه تايريز هاليبورتون بسبب الاصابة 117 110.

وعوّض لوس انجليس كليبرز تأخره ليهزم بروكلين نتس 125 114.

وسجّل للفائز جيمس هاردن 24 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة واضاف راسل وستبروك 23 نقطة مع تسع متابعات.