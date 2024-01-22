لم يحدث من 30 عامًا.. رقم سلبي تخشاه مصر في مواجهة الرأس الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب المصري نطيره منتخب الرأس الأخضر اليوم، في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " فيليكس أفوي بوانيي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ويدخل المنتخب المصري المباراة، من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ليضمن الصعود بشكل مباشر إلى الدور المقبل من البطولة القارية، دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة، والتي تجمع بين غانا وموزمبيق.

ويسعى المنتخب المصري خلال هذه المباراة، إلى تفادي رقم سلبي لم يحدث له في دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا منذ نسخة عام 1990، وهو عدم تحقيق الفوز في لقاءاته الثلات بدور المجموعات، حيث فشل في ذلك الوقت من تحقيق الفوز في لقاءاته الثلاث بدور المجموعات، وتلقى الهزيمة أمام كلا من الجزائر، نيجيريا وكوت ديفوار على الترتيب.

ولم يتمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز في أي مباراة حتى الآن بالبطولة، حيث تعادل في لقاء الجولة الأولى أمام منتخب موزمبيق بهدفين لكل منتخب، ثم حسم التعادل بنفس النتيجة مباراة الجولة الثانية أمام منتخب غانا.

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