ختام بطولة الاتحاد لنادى صيد اسكندرية للرماية على ميادين صيد أكتوبر

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد لنادى صيد اسكندرية والتى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بنادي الصيد فرع السادس من أكتوبر، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :
الرجال :
المركز الاول و الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية يحيي عشرة
المركز الثاني والميدالية الفضية لرامى صيد الدقى حسن القريعي
المركز الثالث والميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى فرانكو دوناتو
السنيور :
الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية عبد العزيز السوسي
الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية عمرو السوسي
الميدالية البرونزية لرامى الشمس لامي ابو سيف
الرواد :
الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية حسن مرتجي
الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية صابر عبد السلام
الميدالية البرونزية لرامى صيد اسكندرية فانجيلي.
الماسترز:
الميدالية الذهبية لرامى المعادى مجدي عبد الفتاح .
الميدالية الفضية الفضية لرامى صيد الدقى احمد مرسي .
الميدالية البرونزية البرونزية لرامى صيد الدقى نسيم عطا الله .
السيدات :
الميدالية الذهبية لرامية الشمس نيبال عبد العليم .
الناشئين:
الميدالية الذهبية لرامى الشمس مارتين رامي ذكي .
الميدالية الفضية لرامى صيد الدقى يوسف امير حازم .
الميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى عمر عبد الفتاح .
الفرق:
الميدالية الذهبية لفريق صيد الدقى ( حسن القريعي ، هاري فرتان ، فرانكو دوناتو)
الميدالية الفضية لفريق صيد اسكندرية ( عبد السلام عشرة ، احمد العمراوي ، ايمن عطية)
الميدالية البرونزية لفريق صيد اسكندرية ( يحيي عشرة ، صلاح قاسم، احمد عبد اللاه )