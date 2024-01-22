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ختام بطولة الاتحاد لنادى صيد اسكندرية للرماية على ميادين صيد أكتوبر

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ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد لنادى صيد اسكندرية والتى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بنادي الصيد فرع السادس من أكتوبر، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى : 
الرجال :
المركز الاول و الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية يحيي عشرة 
المركز الثاني والميدالية الفضية لرامى صيد الدقى حسن القريعي 
المركز الثالث والميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى فرانكو دوناتو 
السنيور :
الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية عبد العزيز السوسي 
الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية عمرو السوسي  
الميدالية البرونزية لرامى الشمس  لامي ابو سيف  

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الرواد :
الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية حسن مرتجي  
الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية صابر عبد السلام  
الميدالية البرونزية لرامى صيد اسكندرية  فانجيلي.
الماسترز:
الميدالية الذهبية لرامى المعادى مجدي عبد الفتاح .
الميدالية الفضية الفضية لرامى صيد الدقى احمد مرسي .
الميدالية البرونزية البرونزية لرامى صيد الدقى نسيم عطا الله .
السيدات :
الميدالية الذهبية لرامية الشمس نيبال عبد العليم .
الناشئين:
الميدالية الذهبية لرامى الشمس مارتين رامي ذكي .
الميدالية الفضية لرامى صيد الدقى يوسف امير حازم .
الميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى عمر عبد الفتاح .

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الفرق:
الميدالية الذهبية لفريق صيد الدقى ( حسن القريعي ، هاري فرتان ، فرانكو دوناتو)
الميدالية الفضية لفريق صيد اسكندرية ( عبد السلام عشرة ، احمد العمراوي ، ايمن عطية)
الميدالية البرونزية لفريق صيد اسكندرية ( يحيي عشرة ، صلاح قاسم، احمد عبد اللاه )

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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