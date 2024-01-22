ختام بطولة الاتحاد لنادى صيد اسكندرية للرماية على ميادين صيد أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد لنادى صيد اسكندرية والتى اقيمت فعالياتها على ميادين الرماية بنادي الصيد فرع السادس من أكتوبر، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى :

الرجال :

المركز الاول و الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية يحيي عشرة

المركز الثاني والميدالية الفضية لرامى صيد الدقى حسن القريعي

المركز الثالث والميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى فرانكو دوناتو

السنيور :

الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية عبد العزيز السوسي

الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية عمرو السوسي

الميدالية البرونزية لرامى الشمس لامي ابو سيف



الرواد :

الميدالية الذهبية لرامى صيد اسكندرية حسن مرتجي

الميدالية الفضية لرامى صيد اسكندرية صابر عبد السلام

الميدالية البرونزية لرامى صيد اسكندرية فانجيلي.

الماسترز:

الميدالية الذهبية لرامى المعادى مجدي عبد الفتاح .

الميدالية الفضية الفضية لرامى صيد الدقى احمد مرسي .

الميدالية البرونزية البرونزية لرامى صيد الدقى نسيم عطا الله .

السيدات :

الميدالية الذهبية لرامية الشمس نيبال عبد العليم .

الناشئين:

الميدالية الذهبية لرامى الشمس مارتين رامي ذكي .

الميدالية الفضية لرامى صيد الدقى يوسف امير حازم .

الميدالية البرونزية لرامى صيد الدقى عمر عبد الفتاح .



الفرق:

الميدالية الذهبية لفريق صيد الدقى ( حسن القريعي ، هاري فرتان ، فرانكو دوناتو)

الميدالية الفضية لفريق صيد اسكندرية ( عبد السلام عشرة ، احمد العمراوي ، ايمن عطية)

الميدالية البرونزية لفريق صيد اسكندرية ( يحيي عشرة ، صلاح قاسم، احمد عبد اللاه )