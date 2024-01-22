موقف توتنهام من رحيل إيميرسون لـ النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل النصر السعودي بحثه عن التعاقد مع مدافع توتنهام الإنجليزي إيميرسون رويال، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد طلب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للعالمي بضرورة ضم اللاعب.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النصر يُصر على إنهاء صفقة إيميرسون خلال الميركاتو الشتوي، وذلك لتدعيم صفوفه.

وأشارت إلى أن النصر عرض 20 مليون جنيه إسترليني لضم الدولي البرازيلي، لكن إدارة توتنهام رفضت عرض العالمي السعودي، حيث تتمسك ببقاء اللاعب ضمن صفوفها خلال الموسم الجاري.

وشددت التقارير الإنجليزية على أن لويس كاسترو ما زال يُصر على ضم البرازيلي على الرغم من تمسك الإدارة الإنجليزية ببقاء اللاعب في توتنهام.

يذكر أن إيميرسون لديه عقد مع توتنهام الإنجليزي حتى صيف 2026 المقبل، بينما يبحث العالمي التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.