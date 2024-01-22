حمد بن خليفة : كأس العرب ستعود بشكل جديد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الآسيوية قطر ٢٠٢٣ رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أن بطولة كأس العرب ستقام مرة أخرى.

وقال بن خليفة "شهدت كأس العرب قطر 2021، نجاحاً كبيراً وستعود البطولة بحلّة جديدة بالتنسيق مع الاتحادين الدولي لكرة القدم والعربي لكرة القدم وغيرها من الجهات الأخرى. وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل قريباً.

وشارك المنتخب الوطني في نسخة ٢٠٢١ وفاز بالمركز الرابع عقب الخسارة أمام تونس في نصف النهائي ثم الخسارة أمام قطر بركلات الترجيح.