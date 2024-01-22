دقيقة بدقيقة.. مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق مباراة منتخب مصر ضد منتخب الرأس الأخضر في العاشرة من مساء اليوم، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويسعى منتخب مصر للفوز بالمباراة وتحقيق الصعود لدور الـ 16 دون الدخول في حسابات أخرى، حيث يحل في المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، ويتصدر الرأس الأخضر المجموعة برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب غانا برصيد نقطة واحدة، ورابعا منتخب موزمبيق بنقطة واحدة.

ويتابع "الخليج 365" مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر، دقيقة بدقيقة، فور انطلاقها..