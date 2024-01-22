أول منتخب عربي يودع بطولة كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يدخل منتخب موريتانا مباراة الغد في مواجهة منتخب الجزائر بعد خسارته أول مبارتين في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتذيله المجموعة الرابعة دون نقاط، وبالتالي ودع البطولة مبكرًا.

ويتصدر منتخب أنجولا المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، يليه منتخب بوركينا فاسو بـ 4 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الجزائر بنقطتين، وجميعهم شارك في مبارتين.

وخسر منتخب موريتانيا المباراة الأولى من بوركينا فاسو بهدف دون مقابل، وفي المباراة الثانية خسر من أنجولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بافتراض فوز المنتخب الموريتاني غدًا على منتخب الجزائر يرتفع رصيده إلى 3 نقاط، ويتوقف رصيد الجزائر عند نقطتين، ويخرج المنتخبان من البطولة مبكرًا، ليصعد إلى دور الـ 16 منتخبي أنجولا وبوركينا فاسو مهما كانت نتيجة مباراتهم، غدًا.

أما في حالة فوز الجزائر على منتخب موريتانيا يرتفع رصيده إلى 5 نقاط، ويدخل المنافسة مع أنجولا وبوركينا فاسو، اللذين سيتواجها غدًا، فإذا حقق أنجولا الفوز يرتفع رصيده إلى 7 نقاط، ويتوقف رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط ليحتل المركز الثالث في المجموعة، وبالتالي يصعد منتخب الجزائر مباشرة مع أنجولا، ويدخل "بوركينا فاسو" في حسابات "أفضل مركز ثالث"، والعكس في حالة فوز منتخب بوركينا فاسو.

ويتم اللجوء إلى نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبين فإذا تساويا يتم اللجوء إلى فارق الأهداف.

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