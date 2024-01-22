الإسماعيلي2005 يواجه بتروچيت بافتتاح بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت مراسم قرعة المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية مواليد 2005 التي من المقرر أن تنطلق يوم 13 من الشهر القادم وتضمنت القرعة الفرق أصحاب المراكز من الأول للعاشر .
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القرعة أقيمت بحضور الكابتن أحمد عبده المدير الإداري لقطاع الناشئين و محمد إبراهيم إداري للقطاع.
هذا وقد أسفرت القرعة جاءت كالتالي ..
1- الأسبوع الأول بتروچيت و الإسماعيلي
2- الأسبوع الثاني الإسماعيلي و فاركو
3- الأسبوع الثالث إنبي و الإسماعيلي
4- الأسبوع الرابع الإسماعيلي و الإتحاد
5- الأسبوع الخامس القناة و الإسماعيلي
6- الأسبوع السادس الإسماعيلي و الزمالك
7- الأسبوع السابع الإسماعيلي و زد
8- الأسبوع الثامن الأهلي و الإسماعيلي
9- الأسبوع التاسع الإسماعيلي و بيراميدز
كان الإسماعيلي من مواليد 2005 قد أنهى المرحلة الأولى في المركز العاشر و يقود الفريق جهاز الفني مكون من .. أيمن خليل مدير فني وشريف عمارة مدرب عام وصلاح حسن مدرب حراس مرمى ومحمد نجيب إداري و إبراهيم أبو المجد أخصائي العلاج الطبيعي.