الإسماعيلي2005 يواجه بتروچيت بافتتاح بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت مراسم قرعة المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية مواليد 2005 التي من المقرر أن تنطلق يوم 13 من الشهر القادم وتضمنت القرعة الفرق أصحاب المراكز من الأول للعاشر .

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القرعة أقيمت بحضور الكابتن أحمد عبده المدير الإداري لقطاع الناشئين و محمد إبراهيم إداري للقطاع.

هذا وقد أسفرت القرعة جاءت كالتالي ..

1- الأسبوع الأول بتروچيت و الإسماعيلي

2- الأسبوع الثاني الإسماعيلي و فاركو

3- الأسبوع الثالث إنبي و الإسماعيلي

4- الأسبوع الرابع الإسماعيلي و الإتحاد

5- الأسبوع الخامس القناة و الإسماعيلي

6- الأسبوع السادس الإسماعيلي و الزمالك

7- الأسبوع السابع الإسماعيلي و زد

8- الأسبوع الثامن الأهلي و الإسماعيلي

9- الأسبوع التاسع الإسماعيلي و بيراميدز

كان الإسماعيلي من مواليد 2005 قد أنهى المرحلة الأولى في المركز العاشر و يقود الفريق جهاز الفني مكون من .. أيمن خليل مدير فني وشريف عمارة مدرب عام وصلاح حسن مدرب حراس مرمى ومحمد نجيب إداري و إبراهيم أبو المجد أخصائي العلاج الطبيعي.