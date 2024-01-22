حراس الأهلي يخوضون تدريبات متنوعة

ياسر رشاد - القاهرة - خاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي تدريبات متنوعة في مران اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لموجهة الأخدود السعودي وديًا.

وكان الأهلي قد نجح في التتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعدما حقق الفوز على فيوتشر في المباراة النهائية بنتيجة 4/2، قبل التوقف الدولي، بعد مشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتقرر انطلاق مواجهة الأهلي أمام الأخدود في الثالثة من عصر الغد الثلاثاء، حيث يبحث مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تجهيز عدد من اللاعبين خلال المرحلة المقبلة من الشباب والذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية خلال الفترة الماضية.

وشهد مران اليوم الثلاثاء، قيادة ميشيل يانكون، مدرب حراس الأهلي، لتدريبات الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في فقرات تدريبية متنوعة.

فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات الكرة، قبل أن يختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.