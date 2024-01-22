غياب صلاح .. مصطفى محمد يقود منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

ويغيب محمد صلاح عن تشكيل المنتخب المصري أمام الرأس الأخضر، بعدما تعرض للإصابة خلال المواجهة الماضية أمام غانا، حيث شهدت المباراة خروجه خلال أحداث الشوط الأول، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خطالدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - حجازي - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: مرموش - زيزو- مصطفى محمد.

ويحتل المنتخب المصري وصافة المجموعة برصيد نقطتين، بينما يأتي الرأس الأخضر في صدارة الترتيب بـ 6 نقاط، فيما يحل المنتخب الغاني في المركز الثالث بنقطة واحدة، وموزمبيق في المركز الأخير من المجموعة بنقطة واحدة.