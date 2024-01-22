أمم أفريقيا.. منتخب نيجيريا يتأهل لدور الـ 8 بعد هزيمة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، الفوز على نظيره غينيا بيساو بنتيجة هدف دون رد، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تقام بدولة كوت ديفوار.

سجل أوبا سانجانتي الهدف الوحيد للنسور الخضراء عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة الـ36 من عمر المباراة.

وحجز منتخب نيجيريا بطاقة التأهل لدور الـ 8 بعدما وصل للنقطة السابعة في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى خلق منتخب غينيا الإستوائية بفارق الأهداف.

ويتطلع منتخب نيجيريا للتتويج باللقب الرابع في تاريخه لاسيما وأنه يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين يأتي في مقدمتهم فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، وأفضل لاعب في أفريقيا عام 2023، بالإضافة إلى صامويل شوكويزي، مهاجم ميلان الإيطالي، وولفريد نديدي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وتيريم موفي، مهاجم نيس الفرنسي.