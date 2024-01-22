يوفنتوس يتعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد نادي يوفنتو الإيطالي مع المدافع البرتغالي تياجو ديالو، لاعب نادي ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأتم يوفنتوس لتفاق نهائي مع ليل الفرنسي على ضم تياجو ديالو مقابل 3 مليون يورو إضافة إلى 10% من نسبة إعادة البيع مستقبلًا.

وينتهي عقد ديالو مع نادي ليل الفرنسي بنهاية الموسم الحالي مما دفع النادي الفرنسي للترحيب برحيله في الانتقالات الشتوية لعدم خسارته مجانًا.

وقطع يوفنتوس الطريق على إنتر ميلان، والذي كان يمتلك اتفاقًا مع ديالو على ضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليل الفرنسي.

ويوقع المدافع البرتغالي صاحب الـ23 عامًا على عقود انضمامه إلى يوفنتوس لمدة 4 مواسم قادمة، حتى 2028 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.