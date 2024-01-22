إسماعيلي 2005 يواجه بتروجت في إفتتاح بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - أقيمت مراسم قرعة المرحلة الثانية من بطولة الجمهورية مواليد 2005 التي من المقرر أن تنطلق يوم 13 من الشهر القادم وتضمنت القرعة الفرق أصحاب المراكز من الأول للعاشر.

القرعة أقيمت بحضور الكابتن أحمد عبده المدير الإداري لقطاع الناشئين و محمد إبراهيم إداري للقطاع.

هذا وقد أسفرت القرعة جاءت كالتالي ..

1- الأسبوع الأول بتروچيت و الإسماعيلي

2- الأسبوع الثاني الإسماعيلي و فاركو

3- الأسبوع الثالث إنبي و الإسماعيلي

4- الأسبوع الرابع الإسماعيلي و الإتحاد

5- الأسبوع الخامس القناة و الإسماعيلي

6- الأسبوع السادس الإسماعيلي و الزمالك

7- الأسبوع السابع الإسماعيلي و زد

8- الأسبوع الثامن الأهلي و الإسماعيلي

9- الأسبوع التاسع الإسماعيلي و بيراميدز

كان الإسماعيلي من مواليد 2005 قد أنهى المرحلة الأولى في المركز العاشر و يقود الفريق جهاز الفني مكون من .. أيمن خليل مدير فني وشريف عمارة مدرب عام وصلاح حسن مدرب حراس مرمى ومحمد نجيب إداري و إبراهيم أبو المجد أخصائي العلاج الطبيعي.